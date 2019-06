Neymar soovib PSG-st lahkuda: tahan minna tagasi koju, kust ma poleks pidanud ära tulema

Hispaania meediaväljaande Mundo Deportivo andmetel teatas Neymar PSG presidendile, et kahetseb PSG-ga liitumist. "Ma ei taha rohkem PSG-s mängida. Tahan minna tagasi koju, kust ma poleks üldse pidanud lahkuma."

Teatavasti siirdus Neymar PSG-sse just Barcelonast, kui prantsuse klubi maksis brasiillase eest maailmarekordilised 222 miljonit eurot.

Pikalt on spekuleeritud, et Neymar on PSG-st lahkumas. Teda on seostatud nii endise koduklubi Barcelona kui ka nende peamise rivaali Madridi Realiga. Mundo Deportivo kirjutab, et PSG peatreener Thomas Tuchelil on saanud kõrini sisekliima probleemidest, mis on Neymariga seoses tekkinud.

Uut kõneainet seoses Neymari lahkumisega tekitas ka presidendi Al-Khelaifi sõnavõtt nädala alguses. "Keegi ei sundinud Neymari meiega liituma, ta ise soovis meile tulla ja klubi projektist osa saada."

Lisaks rääkis Al-Khelaifi, et on väsinud klubis olevate mängijate staarilikust käitumisest. "Mängijad peavad oma prioriteedid paika seadma," sõnas Al-Khelaifi Prantsusmaa väljaandele France Football. "Olukord peaks olema teistsugune. Mängivad peavad tulema klubisse ja ise tahtma pingutada rohkem. Nad ei ole tulnud siia, et lõbutseda."

"Kui mängijad sellise olukorraga ei nõustu, on uks neile lahkumiseks avatud. Nägemist!" jätkas Al-Khelaifi. "Ma ei taha enam meeskonnas näha superstaariliku käitumist."