Neymar sai Copa America eel taas vigastada

Madis Kalvet reporter RUS

Vigastatud Neymar pidi Brasiilia koondise treeningut vaatama läbi akna. Foto: LUCAS FIGUEIREDO, AFP/Scanpix

Brasiilia vutitäht Neymar on viimastel hooaegadel olnud mitmel puhul vigastustega hädas. Eelmisel suvel toimunud MM-i eel sai ta napilt terveks ning sai brasiillasi MM-il aidata. Peagi on algamas Lõuna-Ameerika meistrivõistlused ning Neymar on taas trauma küüsis.