Neymar: ma tegin endast kõik, et lahkuda, aga PSG ei lasknud mul minna

Neymar pidas eile õhtul esimese kohtumise sel hooajal PSG särgis. Kohtumine Strasbourgiga oli tüürimas viigisadamasse, kuid brasiillase käärlöök kohtumise teisel lisaminutil tõi suurklubile 1:0 võidu.

Pärast kohtumist ajakirjanikega rääkides ei varjanud Neymar, et soovis suvel Pariisi meeskonnast lahkuda. "Kõik teavad, et ma tahtsin ära minna. Ma tegin selle väga selgeks. Ma ei hakka detailidesse laskuma, sest see mõjutab ka teisi inimesi peale minu."

"Olen siiski PSG mängija ja minu eesmärk on edaspidi PSG-le keskenduda," jätkas brasiillane. "Ma rääkisin alati, et mul pole midagi klubi ega fännide vastu. Tahtsin lahkuda isiklikel põhjustel."

"Mul olid omad põhjused ning ma andsin endast kõik (tehingu läbiminemiseks), aga klubi ei lasknud mul minna. See on nüüd minevik, aga see on ka esimene ja viimane kord, kui ma sellest rääkida tahan. Praegu mõtlen ma ainult PSG peale," rõhutas Neymar.

Ehkki PSG ja Neymar mängisid eile koduväljakul ning ründaja lõi ka võiduvärava, vilistasid klubi toetajad brasiillase välja. "See on kurb. Tean, et nüüd on minu jaoks iga kodumäng nagu võõrsil kohtumine. Fännid peaksid omadele ikka kaasa elama, mitte välja vilistama."