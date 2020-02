Neymar lõi käed Beckhamile kuuluva MLS-i klubiga

Nimelt nõustus 28-aastane Pariisi Saint-Germaini ründaja liituma Beckhamile kuuluva MLS-i liiga klubiga Miami Inter, kuid mitte lähima kümne aasta jooksul.

"Mul on hea meel sulle hiljem tutvustada tühja paberilehte, mille sa allkirjastad. See on Miami klubi leping kümne aasta pärast. Me ei maksa palju," naljatas Beckham.

Neymar vastas: "Diil, diil. Mina olin ise see, kes selle klubi eest mängida soovis. Ma tahan seda. Ütlesin talle juba, et mängin seal ühel päeval. Ta on minu president."

Miami Inter teeb sel aastal Põhja-Ameerika jalgpalliliiga debüüdi. Klubi esimeseks mänguks on 1. märtsi kohtumine Los Angeles FC-ga. Kaks nädalat hiljem kohtutakse Beckhami endise meeskonna LA Galaxyga.