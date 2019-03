Neymar kiitis meeskonnakaaslast: Mbappe on juba praegu fenomen

20-aastane Mbappe on senise karjääri jooksul tulnud kahel korral Prantsusmaa meistriks ning möödunud suvel aitas ta Prantsusmaa koondise maailmameistritiitlini.

"Minu jaoks on Mbappe juba praegu fenomen," vahendas Goal.com Neymari sõnu. "Teda ootab ees suurepärane karjäär ja ta võib muutuda veelgi paremaks, kui ta juba praegu on."

"Mul ei ole kahtlustki sellest, et temast saab jalgpallimaailma üks suuremaid nimesid. Ta on rahulik ja rõõmsameelne inimene, kellele meeldib pidevalt nalja teha. Loomulikult on ta veel siiski "laps" ja peab rohkem kogemusi saama."

Kylian Mbappe on käimasoleval hooajal löönud kõikide sarjade peale kokku 35 mänguga 31 väravat ja andnud 15 resultatiivset söötu.