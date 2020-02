2017. aasta suvel ladus PSG jalgpalliklubi lauale 222 miljonit eurot, et saada endale Brasiilia superstaar Neymar. Lootused olid koheselt ülikõrged. Neymar tahtis Barcelonast lahkuda, et väljuda Lionel Messi varjust ning kandideerida ise tõsiselt maailma parimale jalgpallurile mõeldud Ballon d'Or'i auhinnale. PSG soovis aga Meistrite liiga trofeed, mis on seni jäänud aga ainult unistuseks.

Nüüdseks on brasiillasel käimas kolmas hooaeg Pariisis ning ta ei ole enam isegi mitte klubi parim mängija. Aina enam on teemaks vutiässa pidutsemine ja eriti segavaks faktoriks kipuvad olema nii tema enda kui ka õe Rafaella Santose sünnipäevad.