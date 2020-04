Naiste jalgpalli EM lükati 2022. aastasse

UEFA täitevkomitee otsustas, et turniir leiab aset Inglismaal 6.-31. juulini 2022. „Kui pidime eriolukorrast tulenevalt võtma vastu otsuse, et UEFA EURO 2020 turniir lükkub aasta võrra edasi, siis teadsime, et see mõjutab naiste EM-finaalturniiri. Kaalusime hoolikalt erinevaid variante, kus esikohal oli naiste jalgpalli arengut puudutavad aspektid,“ sõnas UEFA president Aleksander Čeferin lisades, et tol suvel saab naiste rahvusvaheline jalgpall olla rambivalguses.

UEFA naiste jalgpalli juht Nadine Kessler sõnas, et ühisele arusaamale jõuti pärast arutelu inglastega. „Peamine küsimus Inglismaa Jalgpalli Liiduga suhtlusel peitus selles, mis on parim naiste jalgpallile. Kuna olümpiamängud lükati samuti 2021. aastasse, siis usume, et turniiri nihutamine aasta võrra edasi kaitseb naiste EM-finaalturniiri huve võttes arvesse mängijaid, fänne, meie partnereid ja kõiki teisi, kes selle turniiriga seotud on. EM-finaalturniir on Euroopa suurim naiste spordisündmus ning kuulub maailma suurimate turniiride sekka, mistõttu väärib see vastavat tähelepanu.“

UEFA oli juba varasemalt kinnitanud, et seoses Covid-19 levikuga lükati edasi juunikuusse planeeritud rahvuskoondiste valiksarja kohtumised. Eesti naiste koondisel oli juunis Pärnu Rannastaadionil kavas kaks EM-valikkohtumist: 5. juunil oleks vastane olnud Venemaa ning 9. juunil Türgi. Varasemalt olid edasi lükatud ka aprillikuised matšid.

Valiksarjas on koondised pidanud erineva arvu kohtumisi, mõned naiskonnad viieliikmelistes gruppides on platsil käinud kõigest kahel korral. Eesti on kuueliikmelises A-algrupis nelja kohtumisega teeninud ühe punkti, kui oktoobrikuus õnnestus Istanbulis viigistada Türgiga. Türklannadel on samuti kirjas üks viigipunkt. Meie alagrupis on naiskonnad seni pidanud väga erineva arvu kohtumisi ning gruppi troonib kuuest mängust maksimaalsed 18 punkti noppinud valitsev Euroopa meister Holland. Venemaa on neljast mängust kogunud üheksa punkti, Sloveenia on sama punktisumma kokku saanud kuue mänguga. Meie ette mahub veel viiest mängust kuus punkti noppinud Kosovo.