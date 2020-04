Naised süüdi! Nigeeria ekskoondislane avaldas, miks 1998. aasta MM-i suurüllataja kaheksandikfinaalis Taani vastu totaalselt põrus

Toona maailma edetabelis 74. kohta hoidnud Nigeeria võitis üllatuslikult D-alagrupi, alistades selles nii Hispaania kui ka Bulgaaria ning kaotades vaid Paraguayle. Play-off'i esimeses ringis mindi vastamisi C-grupi teisena lõpetanud Taaniga, kelle vastu alustati mängu selge soosikuna.

Paraku polnud nigeerlastest enam erilisi mängumehi ning juba veerand tunniga läks Taani 2:0 ette. Lõpuks sai Nigeeria 1:4 sugeda.

"Olen lugenud artikleid sellest, kuidas "Kotkad" (Nigeeria koondise hüüdnimi - toim) külastasid ööklubisid ja sõitsid Prantsusmaal limusiinidega ringi. Ma ei tea sellest midagi," rääkis Taribo väljaandele The Punch.

"Kuid mida ma tean, on see, et mõned mängijad tõid meie laagrisse salaja naisi. Seda ma nägin. Need naised olid turniiri vaatama tulnud ja meie meeskonda armunud aafriklannad. Pärast seda, kuidas me olime alagrupis mänginud, oli neil lihtne neid oma tubadesse meelitada."

"Seetõttu te nägitegi, et mängijatel polnud taanlastega rinda pistes enam jõudu. Nad olid end eelmisel õhtul naiste seltskonnas tühjaks rabelenud. Ma karjusin nende peale väljakul, olin väga vihane. Nad tegid seda kõike, kuna arvasid, et me võidame Taanit."

Taanlaste enda teekond lõppes veerandfinaalis Brasiilia vastu. Taanile on kaheksa hulka pääsemine MM-finaalturniiridelt tänaseni ajaloo parim saavutus. Nigeeriagi pole kaheksandikfinaalist kunagi kaugemale edenenud.