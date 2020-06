Murettekitav dokumentaal: jalgpallurid krõbistavad Ibuprofeni nagu komme

Filmi aluseks oli profi- ja amatöörjalgpallurite seas läbi viidud uuring. Küsitlusele vastasid 1147 jalgpallurit, kellest 11 on profimängijad ja 1096 madalamatest liigadest. Lisaks rääkis uurimismeeskond 150 Bundesliga mängija, endiste proffide, treenerite, arstide, teadlaste ja ametnikega.

47 protsenti vastanutest võtavad valuvaigisteid hooaja jooksul mitu korda, 21 protsenti kord kuus või rohkemgi. Tablette ei neelata mitte ainult valu pärast, vaid peaaegu 42 protsenti uurimuses osalenud mängijatest üritavad valuvaigistite abil oma sooritusvõimet parandada ja vastupidavust tõsta.

Endine rahvusvahelise jalgpalliliidu (FIFA) nõunik ja Saksamaa jalgpalliliidu antidopingu komisjoni liige Tony Graf-Baumann rääkis, et on püüdnud ohtlikust trendist juttu teha juba aastaid. "Nagu jookseks peaga vastu seina," kirjeldas ta tulemusi.

Dokumentaalfilmis sõna võttev Kölni dopingulabori biokeemik Hans Geyer leiab, et valuvaigistid tuleks lisada Maailma Antidopingu Agentuuri (WADA) keelatud ainete nimistusse, sest need sobivad sinna lausa kahe kriteeriumi poolest - need tõstavad sooritusvõimet ning on ohuks tervisele. "Minu arvates läheb see spordieetikaga vastuollu, kui sa vaid tänu valuvaigistitele sporti saad teha," sõnas ta.

Saksamaa jalgpalliliidu president Fritz Keller oli uuringu tulemustest šokeeritud. "Me peame kahtlemata pöörduma oma regionaalsete alaliitude poole ja läbi treenerite mängijate teadlikkust tõstma," ütles ta.

Mängijad, kes dokumentaalfilmis esinesid, rääkisid, et ei kujutaks oma karjääri ilma valuvaigistita ette ning et nad võtavad teinekord Ibuprofeni puhtalt ettevaatusabinõust. "See lubab mul mängu vabalt alustada, ilma et ma peaks muretsema, et mu põlv 15. või 20. minutil valutama hakkaks," ütles 30-aastane endine Saksamaa noortekoondise ründaja Dani Schahin, kes on aastaid mänginud Saksamaa tugevuselt teises ja kolmandas liigas.

"Sa võid mulle rääkida üheksa korda, et ma võtan liiga palju valuvaigisteid ja peaksin lõpetama - ma ignoreerin sind üheksa korda," tunnistas Dortmundi Borussia staari Mats Hummelsi vend Jonas Hummels, kes lõpetas jalgpallurikarjääri 2016. aastal ja töötab nüüd televisioonis ekspertkommentaatorina.