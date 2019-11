Mourinho kiitis nutikat pallipoissi, kes Tottenhami võidule kaasa aitas

Küll pälvis portugallaselt kiidusõnu pallipoiss, kes andis enne 2:2 väravat mänguvahendi kiirelt Tottenhami mängijatele, et nad saaksid kiirelt audi välja visata ja rünnakule minna. Tabamuse autoriks oli Harry Kane.

"Et nii tegutseda, tuleb olla väga hea pallipoiss. Ka mina oli vanuses 10-16 väga hea pallipoiss. Ta jagab mängu. Ta ei ole staadionil, et imetleda tribüüne või staare. Ta on seal, et mängu vaadata. Tahtsin seda pallipoissi pärast matši meie riietusruumi kutsuda, aga ta kadus kuskile ära," vahendas Mourinho sõnu The Guardian.

Tottenham on koha Meistrite liiga kaheksandikfinaalis enne viimast vooru juba taganud. Kahe nädala pärast kohtutakse võõrsil Müncheni Bayerniga.