MLS-i volinik avaldas: Ibrahimovic naaseb Itaaliasse endise koduklubi juurde

2018. aasta märtsis USA meeskonna Los Angeles Galaxyga liitunud Ibrahimovici leping praeguse koduklubiga saab läbi koos käimasoleva aastaga. Kogenud rootslast on seostatud mitme suurklubiga mitmest erinevat Euroopa kõrgliigast, sealhulgas Napoli, Madridi Atletico ja Manchester Unitediga. Hiljuti andis Ibrahimovic ise kuulujuttudele hoogu juurde, kui sotsiaalmeedia vahendusel krüptilise sõnumi, kus teatas:"Hola Espana, teate mis? Ma tulen tagasi."

Nüüd kuulutas MLS-i volinik Don Garber intervjuus ESPN-ile, et rootslane naaseb hoopis AC Milani ridadesse. "Zlatan on väga huvitav inimene. Ta hoiab mind pidevalt töös. Ta on 38-aastane mees, kellega AC Milan on lähedal lepingu sõlmimisele. Milan on üks maailma suurimaid klubisid."

"Loomulikult tahaksin teda edaspigi MLS-is mängimas näha, aga see on juba Galaxy teha," lisas ameeriklane.

Ibrahimovic on Milanis varemgi mänginud. Itaalia hiiu särki kandis ta aastatel 2011-2012, aidates meeskonna 2011. aastal Itaalia meistriks, mis on tänase päevani klubi viimane meistritiitel. Viimased kaks aastat USA-s mänginud rootslane on Galaxy särgis saanud 58 kohtumisega kirja 53 väravat.