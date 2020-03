Mitmed jalgpalli EM-i võõrustavad riigid tahavad suurturniiri aasta võrra edasi lükata

Esimest korda peetakse EM-finaalturniir 12 erinevas linnas, mistõttu võib praeguste keeldude valguses tiimide reisimine ühest paigast teise keerukaks osutuda, rääkimata suurte rahvakogunemiste piirangutest. Teiste seas peaks suurvõistlusi võõrustama ka Rooma olümpiastaadion.

UEFA pressiesindaja lükkas aga Tuttosporti info ümber. "Me pole saanud turniiri edasi lükkamiseks üheltki alaliidult ühtegi palvet," ütles ta.

The Suni teatel pole UEFA-l plaanis turniiri edasi lükata ning alaliit töötab neil päevil selle nimel, et üritus sel suvel ikkagi läbi viia. Moodustatud on juba töörühm, mis tegeleks sellega, et mängud üle viia linnadesse, mis koroonaviirusega nii kõvasti pihta pole saanud.