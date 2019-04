Miks kannab legendaarne Ungari väravavaht tavaliste lühikeste pükside asemel pikki halle dresse?

Raul Ojassaar reporter RUS 6

Gabor Kiraly 2016. aasta EM-il Foto: Petr David Josek, AP/Scanpix

Paar päeva tagasi 43. sünnipäeva tähistanud legendaarne Ungari väravavaht Gabor Kiraly on karjääri jooksul ikka ja jälle silma paistnud sellega, et kui teised kollkiprid kannavad ikka tavalisi lühikesi pükse, millel on heal juhul abiks pehmendused, siis Kiraly on kogu karjääri jooksul mänginud pikkade hallide dressipükstega.