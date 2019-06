Mesut Özil tähistab koos naisega pulma suure heategevusprojektiga: üheskoos kaetakse 1000 lapse operatsioon

"Paljud fännid on küsinud minu, mu sõprade ja sugulaste käest, mida me homseks pulmaks soovime. Profijalgpallurina olen väga õnnelikus ja privilegeeritud olukorras - kutsun kõiki, kel on see võimalik, aitama üht väga erilist projekti nimega BigShoe, mis on meie mõlema jaoks südamelähedane," kirjutas Özil sotsiaalmeedias.

"Amine ja mina kanname 1000 kehvas majanduslikus olukorras lapse operatsioonide kulud. Oleksime õnnelikud, kui lisaks sellele saaksid veel paljud meditsiinilised protseduurid üle maailma tehtud. Kui tahate selle heategevusprojektiga liituda, klikkige lingile minu profiilil."

Özil lisas, et on projekti toetanud alates 2014. aastast. "BigShoe töötab koos Šveitsi ja Saksamaa arstidega, et lastele üle kogu maailma elupäästvaid operatsioone pakkuda. Põletused, komppöiad ja huule-suulaelõhed on seisundid, mida arengumaades sageli arstide, raha ja ravimite puudusel korralikult ravida ei suudeta."