Messi: see oleks hullumeelne, kui me alagrupist edasi ei saaks

Argentina piirdus eile õhtul Paraguay vastu 1:1 viigiga, kusjuures päästva viigivärava lõi teisel poolajal penaltist just Messi.

"Ausalt öeldes on see frustreeriv, et me ei suutnud taas võita. Me otsime endiselt parimat koosseisu, parimat mängu. Terve Argentina koondis on löödud, et me pole suutnud võita," rääkis Messi kohtumise järel.

B-alagruppi juhib kahe vooru järel Kolumbia meeskond täisedu 6 punktiga, Paraguayl on 2, Argentinal ja Kataril 1 punkt.

"Teame, et peame viimase mängu võitma, et edasi pääseda. Teame, et mängime elu ja surma peale. See oleks hullumeelne, kui me alagrupist edasi ei saaks, sest sisuliselt pääsevad edasi igast grupist kolm meeskonda. Mul pole siiski kahtlust, et me saame edasi," lisas Messi Katariga mängule vaadates.

Veerandfinaali pääsevad iga grupi kaks parimat ning lisaks kolme alagrupi peale kaks paremat kolmanda koha meeskonda.