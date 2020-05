Messi lähisugulane nimetas üllatava põhjuse, miks argentiinlane ei saa kodumaal karjääri lõpetada

32-aastane Messi on pärit Kesk-Argentinas asuvast Rosario linnast, kus ta ka Newell's Old Boysi meeskonnas jalgpalliga tutvust tegi. 14-aastaselt kolis ta Hispaaniasse Barcelonasse ning edasine on juba ajalugu.

"Messil on Argentinaga suhe, mida paljud inimesed ei mõista," rääkis Bianchucchi raadiojaamale Club Octubre. "Teda peetakse alati hispaanlaseks, aga ta on omal viisil vägagi argentiinlane. Ta veedab oma puhkused kodumaal ning ta abiellus Rosario linnas."

Biancucchi sõnul on riigis valitseva kuritegevuse tõttu Messil ohtlik Rosario linnas mängida. "Kui ei oleks kogu riiki puudutavaid probleeme, siis mul ei oleks kahtluski, et ta naaseks Argentinasse. Minu hinnangul - ma pole temaga sellest rääkinud - võivad turvalisusega seotud probleemid mõjutada tema otsust naasta siia. Minu unistus oleks näha teda Newell'si eest mängimas, aga see on keeruline."

ESPN-i teatel tapeti alles möödunud nädalal Rosarios endine jalgpallur Tomas Carlovich. Endist jalgpallurit löödi surmavalt pähe, kui temalt ratas varastati. Ka Messi perekond on Rosarios aastate jooksul kurjategijatega kokku puutunud. 2011. aastal tungisid relvastatud mehed jalgpallitähe venna koju, aga keegi õnneks vahejuhtumi käigus viga ei saanud.