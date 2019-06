Messi kahtleb, kas ta karjääri viiendal MMil osaleb

Messi on Argentinat esindanud neljal MMil ja valiti 2014. aasta finaalturniiril parimaks mängijaks.

"Ma ei tea, kas ma järgmisel MMil mängin," sõnas 31-aastane Messi Fox Sports Argentina`le. "Pean vaatama, kuidas minu keha vastu peab. Täna tunnen end suurepäraselt, füüsiliselt väga heas seisus, kuid saan juba 32 ja ei tea, mis lähiaastad toovad."

"Palju asju võib juhtuda. Loodan väga, et ühtegi suurt vigastust ei tule," jätkas argentiinlane.

Messi krooniti 2008. aastal Argentina koondisega olümpiavõitjaks, kuid täiskasvanute hulgas on tema parimaks jäänud 2014. aasta MMi hõbemedal.

Ründetäht avaldas lootust, et suudab enne karjääri lõppu rahvuskoondisega midagi suurt võita. "Tahan, et mul ei jääks tunnet, et lasin võimalused käest. Tahan Argentinaga tiitlini jõuda või kui see ei õnnestu, siis vähemalt tunda, et olen endast parima andnud."

Messi esimene võimalus koondisega suur tiitel võita on sel suvel Copa America`l, kus Argentina triumfeeris viimati 1993. aastal.