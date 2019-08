Meistrite liiga mängus saadud peapõrutus võis päästa Hollandi tippjalgpalluri elu

30-aastase ründaja jaoks, kes on kahel korral mänginud ka Hollandi koondises, oli tõeliselt hirmsa olukorra juures heaks uudiseks see, et aneurüsm paikneb kohas, kus seda on võimalik opereerida ning protseduur viiakse Baselis lähipäevil ka läbi.

Jalgpalliväljakult jääb van Wolfswinkel seetõttu eemale kuueks kuuks kuni aastaks.

"Soovin rõhutada, et aneurüsm ei ole kuidagi seotud löögiga, mille mängus vastu pead sain. Arstid ei oska öelda, kui kaua see mul peas võis olla, sest sümptomeid sellel ei ole," sõnas hollandlane videopöördumises. "Olen väga tänulik, et aneurüsm praegu avastati - tavaliselt saadakse sellest alles siis teada, kui on juba liiga hilja."