Meistrite liiga mäng lükati 48 tundi edasi, Slovakkia meister lennutab Fääri saartele duubelmeeskonna

Viirusesse nakatunud Slovani mängija osales laupäeval koduliiga mängus Moravice FC ViOn Zlate vastu, mistõttu peab karantiini jääma ka kogu ViOni meeskond. Edasi lükatakse nende järgmine karikamäng FK Podkonice vastu.

Hoopis suurem mure on aga Slovanil, kelle esindusmeeskond Fääri saartel karantiini pandi. UEFA on kohtumise edasi lükanud reedeks ning sundinud klubisid see matš sel nädalal kindlasti ära pidama, vastasel juhul ootab Slovani tehniline kaotus.

Fääri saartel tehtud testimised tuvastasid veel ühe koroonaviirusega isiku, kelleks osutus tiimi füsioterapeut. Kohalikud ametivõimud andsid klubile valida, kas nad naasevad kodumaale kohe või pärast kahenädalast karantiini. Otsustati jääda saarele.

"Kohalikud võimud teevad kõikvõimaliku, et olukord meie jaoks võimalikult keeruliseks teha. See on imelik, sest UEFA protokolli järgi saaksime me mängida, aga kohalikud institutsioonid üritavad matši toimumist takistada," ütles Slovani tegevjuht Ivan Kmotrik Jr Slovakkia ajalehele SME.

Slovanile anti võimalus 48 tunniga Fääridele lennutada peamiselt noortest koosnev duubelmeeskond, mis peaks mängupaika jõudma täna. ESPN-i ajakirjanik Dale Johnson kirjutas Twitteris, et kui slovakid 13 uut mängijat välja panna ei suuda, saadetakse Klaksvik automaatselt teise eelringi.

Samas levivad Slovakkia meedias kuuldused, nagu lubataks Slovanil asendada vaid nakatunud mängijad ning kui teistele mängijatele tehtavad testid negatiivseks osutuvad, pole põhimeeskonna kaod võib-olla nii suured.

Klaksviki ja Slovani mängu võitja kohtub teises eelringis Šveitsi klubi BSC Young Boysiga.