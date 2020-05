Meestega võrdset töötasu nõudnud USA naisjalgpallurid jäid kohtus kaotajaks

USA jalgpallikoondise 28 liiget olid USA jalgpalliliidu vastu kohtusse läinud eelmisel aastal ning nõudsid võrdse palga seaduse alusel 66 miljoni dollari suurust kahjutasu.

California ringkonnakohtu kohtunik Gary Klausner teatas, et USA koondise naistele on makstud alaliidu poolt nii kokkuvõttes kui ka keskmiselt mängu kohta rohkem kui USA meestekoondise mängijatele ning seetõttu pole kahjunõudel alust.



Küll lubas Klausner aga uuesti menetlusse võtta naisjalgpallurite süüdistuse, et neid on võistlusreiside, majutuse ja meditsiiniteenuste osas koheldud meestega võrreldes ebaõiglaselt. Seda süüdistust hakkab ringkonnakohus menetlema 16. juunil.



USA jalgpallinaiskonna pressiesindaja Molly Levinson kinnitas, et nad kaebavad tänase kohtuotsuse kindlasti edasi. "Oleme šokeeritud ja pettunud. Me ei kavatse võrdse palga nõudmisel alla anda," teatas ta.

"Jääme oma nõudmistele kindlaks ning üritame kindlustada, et tüdrukuid ja naisi ei koheldaks sellel spordialal kehvemini vaid seetõttu, et neil on teine sugu," lisas Levinson.

USA jalgpallinaiskond tuli mullu suvel neljandat korda maailmameistriks. Lisaks on nad võitnud ka viis olümpiakulda.