Meedia: Lionel Messi siirdub tulevikus USA-sse, laual on kaks varianti

Kaspar Ruus reporter RUS

Lionel Messi REUTERS/Albert Gea

FC Barcelona jalgpalliklubi kapten Lionel Messi (33) avaldas hiljutises intervjuus, et soovib tulevikus panna end proovile Põhja-Ameerika jalgpalliliigas MLS-is. Argentiinlast on seostatud nii Miami Interi kui New York City FC-ga.