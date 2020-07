Mbappe ei hooli Liverpoolist ega Realist, noormees jätkab PSG-s

Mbappe on sel hooajal skoorinud oma kodumeeskonna eest kõikide sarjade peale kokku 30 väravat. Prantsusmaa ründajal on võimalus on statistikat suurendada tulevastel nädalatel algavatel Prantsusmaa jalgpalli karikavõistlustel ja Meistrite liigas.

Kuigi noort ründajat on seostatud nii Liverpooli kui ka Madridi Realiga, on ta kinnitanud, et jääb hooajal 2020/2021 Pariisi klubisse. “Ma jään siia. Mul on hetkel käsil projekti neljas aasta,” rääkis Mbappe portaalile beIN SPORTS.

“Klubi 50. aastapäev on tähtis sellele organisatsioonile, toetajatele ja üleüldse kõigile. Ma jään siia,” avaldas mees.

“Ma üritan tuua meeskonndale karikaid ja anda endast parima,” rääkis 21-aastane jalgpalli maailmameister.

Mbappe liitus Paris Saint-Germainiga 2017. aastal Monacost. Tema eest käidi tollal välja 180 miljonit eurot.

Kuigi noore prantslase osas on tulevik selge, pole PSG kapteni Thiago Silva osas veel midagi kindlat. Pariisi meeskond on varem teatanud, et brassiillane lahkub pikaaegsest koduklubist peale käimasolevat hooaega. Sarnaselt Silvaga usutakse, et lahkujate hulgas on ka Edinson Cavani ja Thomas Meunier.