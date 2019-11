Soome jalgpallifännid on saanud ikka rõõmustada tippmängijate edu üle klubitandril, kuid koondisena olid eesmärgid jäänud ikka täitmata. Nüüd jõuti esimest korda suurturniirile. Iga eduloo puhul hakatakse otsima selle põhjuseid. Nii ka sel korral. Nagu selgub, siis põhjuste üle väga palju juurdlema ei pea. Igast suunast kostab, et suur kordaminek on paljuski peatreener Markku Kanerva teene.