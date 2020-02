Mario Balotellit kahtlustatakse alaealise vägistamises, mängumees süüdistab tüdrukut väljapressimises

"Nii oluline inimene pööras mulle tähelepanu... Ta tegi mulle komplimente, pani mind end enesekindlalt tundma ja kutsus mind ühte privaatsesse ruumi, kus ta suudles mind. Pakkusin talle välja, et võiksime tantsima minna, aga ta ei tahtnud, sest kartis, et inimesed hakkavad temast pilte tegema. Balotelli kutsus mind hoopis ühte vaiksemasse kohta ja ma nõustusin, sest usaldasin teda. Olin kõigest hämmastunud ja arvasin, et midagi halba minuga ei juhtu."

Väidetavalt muutus just siis Balotelli käitumine agressiivseks. Itaalia koondislane proovis tüdrukut riidest lahti võtta ja seksuaalsesse vahekorda sundida. Tüdruk rääkis politseile, et ta keeldus, kuid see mängumeest ei takistanud. "Ma tahtsin nutta. Ma ei tahtnud, et asjad üldse nii läheksid, aga olin puhtalt mehe valduses. Tundsin end lõksus olevana." Tüdruk lisas, et jalgpalluri vägivaldne käitumine jätkus ka rannas, kuhu nad edasi olid liikunud.

Balotelli süüdistab tüdrukut väljapressimises

Balotelli on võimudele rääkinud ka omapoolse vaate juhtunust. Balotelli läks oma advokaadiga Itaalias politseisse juba 2017. aasta 22. detsembril, paar nädalat enne tüdruku külastuskäiku. Balotelli rääkis politseile, et on langenud väljapressimise ohvriks. Ta avaldas, et üks noor neiu, kellega ta oli seksuaalses vahekorras, on temalt välja pressimas 100 000 eurot. Tüdruku advokaat oli esitanud Balotellile sellise nõude, mille mitte täitmise korral saab mängumees süüdistuse alaealise vägistamises.

"Minule lähenesid tänaval kaks tüdrukut, kes mind ära tundsid," rääkis Balotelli. "Hoidsime seejärel Instagrami kaudu ühendust ja kohtusime mitmel korral. Ta ütles mulle, et on 18-aastane ning näitas mulle ka isikut tõendavat dokumenti. Me kohtusime erarannas, kus olid veel mõned sõbrad. Tüdruk suitsetas kanepit ja jõi viskit."

Balotelli lisas, et tüdruk proovis juba esimesel kohtumisel teda võrgutada, aga konkreetsel õhtul pakkus ta neiule ainult võimalust autoga sõita. "Järgmistel päevadel sain veel sõnumeid ja ta nõudis minuga kokku saamist. Kohtusime uuesti 26. juulil. Kohe, kui kokku saime, hakkas ta end minu vastu hõõruma ja minul süles istuma. Me suudlesime, aga kõik nägid seda ja tundsin piinlikkust."

Balotelli sõnul liikusid nad seega randa edasi. "Me jätkasime suudlemist ja liikusime edasi, aga ta ei tundnud ennast hästi ning seejärel ma lõpetasin."