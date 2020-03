Marca: Hispaania tippklubi 25 liiget on nakatunud koroonaviirusesse

Valencia jalgpalliklubi on ametlikult teada andnud viiest juhtumist, mis kõik tulid avalikuks 15. märtsil. Päev hiljem teatati, et 35% tehtud koroonaviiruse testidest on andnud positiivse vastu. Viie teadaoleva nakatunu hulka kuulusid kolm mängijat, Eliaquim Mangala, Ezequiel Garay ja Jose Gaya. Ülejäänud kahe töötaja nimesid klubi avalikustada pole soovinud.

Marca andmetel on aga nüüdseks tuvastatud viirus 25 liikmel, kellest 10 on esindusmeeskonna mängijad. Valencia klubi pole uut informatsiooni ise kommenteerinud.

Hispaania on üks enim koroonaviirusega pihta saanud riike maailmas. 28. märtsi seisuga on riigis tuvastatud 72 248 nakatunut, kellest elu on viirusele kaotanud 5690 inimest. Koroonaviirusest on paranenud aga 12 285 inimest.

