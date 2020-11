Maradona endine arst on kriitiline: ta oleks pidanud jääma haiglasse

"Ta suri väga ebatavalisel moel. Ma nägin teda Olivose kliinikus ning ma ei saanud temaga kontakteeruda, sest ta magas mõlemal korral, kui ma sinna ravimite järgi läksin. Mulle tundub vale, et nad ta välja lasid. Ta oleks pidanud olema teistsuguse infrastruktuuriga haiglas nagu selline, kuhu me ta Kuubas viisime, kus kõike tehti väga hästi," ütles Cahe väljaandele Telefe Notificas. "Ta oleks pidanudolema haiglas, mitte majas, mis polnud õigesti ette valmistatud."

Esialgne lahkamine tuvastas Argentina meedia teatel, et Maradona surma põhjustas südamerike. Ta olevat une pealt alla vandunud ägedale kopsutursele, mille põhjustas tema krooniline südamepuudulikkus. Lõplik lahkamisaruanne koostatakse pärast toksikoloogilisi ja histopatoloogilisi teste, mis peaksid tuvastama, kas Maradona kehas oli mingeid aineid.

The Sun kirjutab, et Maradona sõi kolmapäeval veel hommikust ja ütles oma nõole Johnny Espositole, et ei tunne end hästi ning heitis tagasi pikali. "Ma ei tunne end hästi," olevat olnud tema viimased sõnad.

Maradona olevat oma toast leidnud tema psühholoog Carlos Diaz ja psühhiaater Agustina Cosachov, kes olid saabunud Maradonat külastama. "Nad läksid tema magamistoa juurde esimesel korrusel ning kõnetasid teda. Ta ei vastanud neile ning nad küsisid tema nõo ja assistendi käest luba tuppa siseneda," kirjutatakse Argentina meedias.

"Nad üritasid teda ärata ning pärast seda, kui temas elumärke ei leitud, üritasid teda elustada, kuid tulutult. "Esimesed sündmuskohale jõudnud meedikud jätkasid Maradona elustamist koos kirurgiga, kes lähedal asuvas valduses elab, kasutades adrenaliini ja atropiini, mis on madala pulsi sümptomite raviks mõeldud retseptiravim."

Maradona lasti haiglast välja 11. novembril ning talle renditi maja Buenos Airese provintsis Tigre linnas. Ta suri 26. novembril kohaliku aja järgi umbes kell 12.