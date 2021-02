Maradona arsti häälsõnumid lekkisid avalikkusele: paks mees on surnud. Ma ei tea, mis ta tegi

Luque telefoni läbi otsides leidsid uurijad aga järgneva häälsõnumi, mille kirurg olevat ühele sõbrale saatnud. "Just nii, hea sõber. Tundub, et ta sai südamerabanduse ning paks mees on surnud. Ma ei tea, mis ta tegi. Olen hetkel sinna liikumas," vahendas Iltalehti häälsõnumit.

Leopoldo Luque AP Photo/Marcos Brindicci

Uurimise all oleva Luque ja Cosachovi omavaheline vestlus on Argentinas tekitanud palju kõneainet. Mõistagi on see jõudnud juba ka Maradona lähedasteni. "Ma just kuulasin häälsõnumeid Luque ja psühhiaatri vahel ning see ajas mind oksele. Palun vaid Jumalat, et õiglus võidutseks!" kirjutas Maradona tütar Dalma. Argentiinlanna tõi ühtlasi nimepidi välja Maradona advokaadi Matias Morla, kes palkas Luque tema isa eest hoolt kandma.

Arstide tegutsemist on varasemalt kritiseerinud ka 33 aastat Maradona ihuarstiks olnud Alfredo Cahe. Tema sõnul lasti Maradona pärast ajuoperatsiooni liiga kiiresti haiglast välja.

"Ma nägin teda Olivose kliinikus ning ma ei saanud temaga kontakteeruda, sest ta magas mõlemal korral, kui ma sinna ravimite järgi läksin. Mulle tundub vale, et nad ta välja lasid. Ta oleks pidanud olema teistsuguse infrastruktuuriga haiglas nagu selline, kuhu me ta Kuubas viisime, kus kõike tehti väga hästi," ütles Cahe väljaandele Telefe Notificas.

Portaali Infobae teatel on uurimine kahe mehe osas jätkuvalt käimas. Kohaliku meedia teatel pole välistatud, et uurimise käigus võib üles kerkida veel inimesi, kes võisid olla Maradona surmaga ühel või teisel moel seotud.