Maracana staadionist saab ajutine haigla koroonapatsientidele

Brasiilias on tänase seisuga kinnitatud üle 2900 koroonaviiruse juhtumi ning üle kogu riigi on hakatud ajutisi haiglaid just spordiareenidele rajama. Surnud on 78 brasiillast, kuigi parempoolsete vaadetega president Jair Bolsonaro pole viirust kuigi tõsiselt võtnud ja on seda võrrelnud "väikse gripiga".

Välihaiglaks tehakse ümber ka Sao Paulo Pacaembu staadion ja Brasilias asuv Mane Garrincha staadion. Viirusepuhangu tõttu on Brasiilia jalgpalliliiga pausile pandud.

Esialgu pole selge, mitu voodikohta Maracana staadionile tuleb ning kas ajutine haigla püstitatakse jalgpalliplatsile või kuhugi mujale staadioni kompleksis. Maracana kompleksi kuulub ka kergejõustikustaadion ja ujula.

Üle kogu Rio de Janeiro rajatakse kuus ajutist haiglat.

