Mäng Eestiga jääb Gruusia koondise peatreenerile viimaseks

"Pärast kahte järgmist mängu saate uue treeneri. Mul on kahju. Minu töö on tehtud. Minu aeg on läbi. Tänan Gruusia fänne, mängijaid ja ajakirjanikke. See polnud lihtne, aga need olid väga head viis aastat minu elust. Oleme kurvad," vahendab Weissi sõnu Gruusia ingliskeelne meedia.

Gruusiat ootab sel pühapäeval ees Rahvuste liiga mäng Armeeniaga, misjärel võõrustatakse kolmapäeval Eestit.

Interpressnews.ge kirjutab, et pärast Weissi avaldust lahkusid osad Gruusia ajakirjanikud protesti märgiks pressikonverentsilt.

Gruusia kaotas eile Tbilisis Põhja-Makedooniale 0:1. Mängu ainsa värava lõi 56. minutil pikaaegne Serie A ründaja (hetkel Genoa mängija) Goran Pandev.

2020/2021 Rahvuste liiga C-divisjonis hoiab Gruusia meie alagrupis nelja mängu järel kuue punktiga teist kohta. Sama punktisumma peal on ka alagruppi juhtiv Põhja-Makedoonia. Armeenial on viis ja Eestil kaks punkti.