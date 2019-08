Manchester Unitediga seostatud Juventuse ründetähel on uued kosilased

Pikalt räägiti suurest vahetustehingust mille käigus pidi Romelu Lukaku siirduma Itaaliasse ning Dybala tema asemel Unitedisse. Kuna Dybala ei tundnud suurt huvi Unitediga liitumise vastu ning nõudis meeskonna jaoks liiga kõrget palka, otsustas Inglismaa klubi tema jahtimisest loobuda. Dybala soovib aga siiski Juventusest lahkuda, sest teda häiris Itaalia hiiu soov temast lahti saada.

Kui Unitediga tehing jäi katki, siis Corriero dello Spordi andmetel tunneb 25-aastase argentiinlase vastu suurt huvi Pariisi Saint-Germain. PSG-d on varemgi Dybalaga seostatud ning klubi president Leonardo pole teinud saladust selles, et on väga Dybala mängu austaja.

Lisaks PSG-le seostatakse Dybalat koduse rivaali Milano Interiga. Interi jaoks on hetkel suurim küsimus, mis saab klubi esiründajast Mauro Icardist. Meeskonna ja Icardi vahel on kehvad suhted, mille tõttu kaotas argentiinlane kevadel ka oma kaptenipaela ning juuli alguses teatas Inter, et mängumees ei osale uue hooaja eelsel ettevalmistusel.