Manchester Unitedi mängija võib Rooney MLS-i meeskonnaga liituda

Raul Ojassaar reporter RUS 8

Wayne Rooney ja Antonio Valencia Foto: TOBY MELVILLE, Reuters/Scanpix

Manchester Unitedi kapten Antonio Valencia on suvel klubist lahkumas ning on väga võimalik, et ecuadorlane siirdub MLS-i, et taas koos Wayne Rooneyga mängida.