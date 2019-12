Mainekas vutiajakiri reastas kümnendi 50 parimat jalgpallimatši. Ühes neist osales ka Ragnar Klavan!

30. kohalt võib leida Arsenali ja Liverpooli 3:3 viigiga lõppenud kohtumise 2017. aasta detsembril, mille tegi täismahus kaasa ka Eesti parim jalgpallur Ragnar Klavan.

Kes antud kohtumise olemasolust üldse midagi ei tea või seda vaid ähmaselt mäletavad, neile meeldetuletuseks: Liverpool läks avapoolajal Philippe Coutinho väravast 1:0 juhtima ning kui Mohamed Salah teise poolaja alguses kiiresti 2:0 lõi, tundus, et Liverpoolil on mäng tehtud. Järgmise kuue ja poole minuti jooksul tegid aga Alexis Sanchez, Granit Xhaka ja Mesut Özil aga Arsenali eduseisuks 3:2. Liverpool suutis mängu viigistada 71. minuti Roberto Firmino tabamusest. Rõõm on tõdeda, et Klavan selles mängus ühegi prohmakaga silma ei paistnud.

Antud edetabeli TOP 10 näeb välja selline:

10. Chelsea - Tottenham 2:2 (Premier League 2015/2016)

9. Newcastle - Arsenal 4:4 (Premier League 2010/2011)

8. Barcelona - Milano Inter 1:0 (Meistrite liiga 2009/2010 poolfinaal)

7. Barcelona - Chelsea 2:2 (Meistrite liiga 2011/2012 poolfinaal)

6. Liverpool - Dortmund 4:3 (Euroopa liiga 2015/2016 veerandfinaal)

5. Madridi Real - Barcelona 2:2 (La Liga 2016/2017)

4. Barcelona - Pariisi Saint-Germain 6:1 (Meistrite liiga 2016/2017 1/8-finaal)

3. Barcelona - Madridi Real 5:0 (La Liga 2010/2011)

2. Manchester City - Queens Park Rangers (Premier League 2011/2012)

1. Brasiilia - Saksamaa (2014 MM-i poolfinaal)

Vaata kogu edetabelit siit!