Madridi Reali täht läheb Wayne Rooney jälgedes?

Nimelt lahkus möödunud aasta lõpus meeskonnast endine Manchester Unitedi ja Inglismaa koondise ründetäht Wayne Rooney ning klubi soovib uut superstaari oma ridadesse meelitada.

Portaali andmetel on klubi juba horvaadi esindajatega ühendust võtnud, et võimaliku ülemineku üle arutada. Plaan on 34-aastane poolkaitsja USA-sse tuua suvel. Väidetavalt on 2018. aasta parimaks jalgpalluriks valitud Modric üleminekut juba oma lähedastega arutanud ning on klubivahetust kaalumas.

2012. aastal Reali siirdunud Modrici praeguse lepingu lõpuni on jäänud 18 kuud. Reali särgis on horvaat tulnud korra Hispaania meistriks ja neljal korral triumfeerinud Meistrite Liigas.