Madridi Reali peatreener andis enda meestele korralduse võtta viimaseid liigamänge kui maailmameistrivõistlusi

Peale kolmekuulist pausi on Zidane´i hoolealused kohalikus liigas teisel kohal, kuid nende suurim rivaal FC Barcelona on kahe punkti kaugusel liidrid. Homme võõrustab Madridi Real Eibari, kellega mängitakse enda uuel treeningstaadionil.

Zidane´i hoolealustel on oodata karmi graafikut. Kuna liiga viimane mäng peaks toimuma 19. juulil, on järgmisel viiel nädalal mängud peaaegu iga kolme päeva tagant.

Ajakirjaniku küsimusele, kas allesjäänud hooaega mängitakse kui maailmameistrivõistlusi, vastas Zidane muheledes jaatavalt. “Mulle meeldib see võrdlus, ma hakkan seda kasutama. Mu mängijad teavad, mis tunne on mängida suurtel rahvusvahelistel turniiridel erinevates etappides,” vastas Madridi Reali loots.

“Kõige tähtsam asi on ettevalmistus ja ma arvan, et meil on see väga hästi õnnestunud. Meie esimene mäng on homme ja me anname endast kõik. Ma usun, et me oleme teiste treeneritega teinud mängijate jaoks kõik, mis võimalik, “ lisas Zidane.

La Liga mängud peetakse COVID-19 viiruse tõttu kinniste uste taha. Samas on liiga president tunnistanud soovi avada need mingil määral. Zidane on ideega päri, kuid ei soovi sellest väga palju rohkem rääkida.

“Mulle ei meeldi mängida fännideta, kuid me oleme kohanemisvõimelised. Valitsuse töö on otsustada selliseid asju ning meie töö on mängida,” tunnistas 47-aastane prantslane.

Eden Hazard on taastunud oma jalavigastusest ning on taasliitunud meeskonnaga. Samuti on tervenenud ka Marco Asensio.