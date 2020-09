Madridi Real on mures: hiigelsumma eest klubisse toodud Eden Hazard on jälle liiga palju saiakesi söönud

Ajalehe Diario Sport andmetel survestas Real Belgia koondist, et nad ei kutsuks Hazardit Rahvuste liiga kohtumisteks enda juurde. Sellisel juhul olnuks palluril võimalik reisimise asemel üldfüüsilise treeninguga tegeleda.

Belgia koondise peatreener Roberto Martinez otsustas Hazardi siiski kohale kutsuda, aga kahes kohtumises ei pääsenud ta minutikski platsile. Pärast Taani ja Islandiga kohtumist tunnistas Martinez, et Hazard polnud mängimiseks piisavalt heas vormis.

Diario Sporti allikate andmetel on Reali peatreener Zinedine Zidane mõista andnud, et Hazardil läheb kaaslastega võrreldavasse vormi saamiseks veel vähemalt kaks-kolm nädalat. Kui seda ei juhtu, võib Real hakata otsima võimalusi Hazard mujale sokutada.

Eelmisel hooajal belglane oma Chelsea-päevade hoogu sisse ei saanudki. Kõigepealt ilmus ta pärast 100 miljonit eurot maksma läinud tehingut Reali juurde seitse kilo raskemana kui peaks, hiljem segasid ka vigastused. 22 ametlikus mängus jäi tema arvele vaid üks värav.

Kevadise karantiini ajal tunnistas Hazard, et tal on kehakaalu hoidmisega probleeme. "Ma püüan vähem süüa. Ma proovin mitte nii palju saiakesi süüa, aga see on raske," rääkis ta Belgia rahvusringhäälingule.