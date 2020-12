Madridi Real on endale uue staari leidnud? Sihikul ManCity hinnatud mängumees

Foden on peatreener Pep Guardiola suust kuulnud mitmeid kiitusi ning legendaarne katalaan on Fodenit võrrelnud isegi Lionel Messi endaga. Siiski tuleb Fodenil tihtilugu leppida vahetusmängija rolliga.

Inglismaa meedia kirjutabki nüüd, et Foden võib hakata lähiajal turul ringi vaatama, et leida endale mängupaik, kus talle rohkem võimalusi antakse. Nüüd väidetakse, et Fodenile on silma peale pannud Hispaania suurklubi Madridi Real, kes on viimasel ajal hakanud aina enam noortele võimalusi andma.

Loomulikult jääb küsimärk, kas Foden saaks Realis rohkem mänguaega.

EXCLUSIVE: Real Madrid growing in belief that they can snatch Man City's Phil Foden in shock transfer | @Neil_Moxley https://t.co/0BkwyTni3Z pic.twitter.com/Fi6R9Gv7bm — Mirror Football (@MirrorFootball) December 26, 2020