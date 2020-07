Madridi Real oma fännidele: kui me tuleme meistriteks, siis tähistage seda kodus

Real asub nelja punkti kaugusel oma lähimast rivaalist FC Barcelonast, kui pidamata on jäänud kõigest kaks mängu. Pealinnaklubil on juba neljapäeval võimalik võita meistritiitel, kui koduväljakul alistatakse Villarreal.

Klubi saatis laiali avalduse. “Juhul, kui Madridi Real võidab meistritiitli, ei lähe meie mängijad traditsioonilisele rongkäigule. Me palume seda mitte teha ka meie toetajatel ega fännidel. Palun tähistage seda sündmust kodus. See on kõikide kohustus vältida ja takistada pandeemia levikut. Madridi Reali tiitlivõit ei tohiks olla viiruseleviku tõkestamises samm tagasi,” seisis teates.

Hispaania spordiminister postitas oma sotsiaalmeediasse üleskutse, kus kutsus inimesi üles olema mõistlikud. “Me oleme La Liga lõpusirgel. Spordiminsitrina palun ma avalikkusel mitte hakata tänavatel pidutsema. Ma tänan kõiki klubisid, La Ligat, Hispaania alaliitu ning fänne, et olete kohusetundlikud teid ümbritsevate elude suhtes,” kirjutas minister.