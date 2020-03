Madridi Real jahib Norra imelast

Hispaania väljaande Marca teatel sihib Real suvisel üleminekuaknal uut ründajat. Praegustest ründajatest on ainsana sel hooajal oma taseme välja vedanud Karim Benzema, kel kõikide sarjade peale kirjas 19 tabamust.

Peatreener Zinedine Zidane'i käe all paaria rolli sattunud Gareth Bale'i arvel on 3 tabamust, mullu suvel 60 miljoni euro eest klubiga liitunud Luka Jovic on sahistanud võrku vaid kaks korda. Teine suurost Eden Hazard on suurema osa hooajast olnud kimpus vigastustega.

Nüüd ongi pealinnaklubi pannud silma peale tänavuse hooaja komeedile Erling Braut Haalandile. 19-aastane norralane on Salzburgi ja Dortmundi Borussia särgis kokku löönud tänavu 40 väravat. Haalandi kasuks räägib ka tema väljaostuklausel, mis on "kõigest" 75 miljonit eurot. Näiteks Hazardi eest pidi Real välja käima 100 miljoni eurot (koos boonustega võib summa kasvada ligi 150 miljonini - toim). Hispaania meedia teatel nähakse varuvariantidena veel Milano Interi tähte Lautaro Martinezt ja RB Leipzigi väravamasinat Timo Wernerit.