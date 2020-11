Maailmarekordi omanik Usain Bolt: Cristiano Ronaldo on praegu minust kiirem

2017. aastal tippkergejõustikust lahkunud 34-aastane Bolt on maailmarekordi omanik nii 100 m kui 200 m jooksus. Koos kaasmaalastega püstitas jamaikalane rekordi ka 4 x 100 m teatejooksus.

Bolt avaldas, et usub, et temast aasta vanem Ronaldo on praeguseks hetkeks temast kiirem. "Ta treenib ennast iga päev. Ta on superatleet," vahendas Goal.com maailma kiireimaks meheks tituleeritud Bolti sõnu. "Ronaldo on alati tippvormis."

"Ta näeb palju vaeva ning on väga keskendunud. Usun kindlasti, et praegu on ta minust kiirem," lisas Bolt.