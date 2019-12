Maailma parim naisjalgpallur hurjutas Messit, Ronaldot ja Zlatanit: "See teeb mind kurvaks ja vihaseks!"

"Need staarid pole end millegi nimel pühendanud. Raheem Sterling ja Kalidou Koulibaly on välja astunud, sest neid on rassistlikutl solvatud, aga kes veel?" küsib Rapinoe ajakirja France Football veergudel.

Kõige rohkem ajab ameeriklannat vihale, et mehed, kellele kogu maailma jalgpall alt üles vaatab, on põletavatel teemadel suu kinni hoidnud. "See teeb nende vaikimise veelgi mõistetamatumaks. See teeb mind kurvaks ja vihaseks," ütles ta.

Messi, Ronaldo, Ibrahimovic ja teised vutistaarid on aktiivsed heategevuses, aga Rapinoe arvates võiksid nad ära teha palju rohkemgi.

"Kujutage ette, milline mõju sel oleks, kui Cristiano Ronaldo ütleks, et naiste jalgpalli tuleb investeerida rohkem raha. Või kui Messi lahkuks rassismi pärast väljakult. See oleks tohutu. Kohtunik ei julgeks kõigi aegade parimale mängijale punast kaarti näidata," sõnas Rapinoe.