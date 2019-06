Maailma kõige väärtuslikumad jalgpallurid: Mbappe esimene, Messi neljas, Neymar 17. ja Ronaldo alles 20.

Messi kõrval jalgpallimaailma teiseks absoluutseks superstaariks olev Cristiano Ronaldo on selles pingereas alles 20. kohal. Portugallase väärtuseks hinnatakse 118 miljonit eurot. Tema madala hinna põhjuseks on ka vanus, Ronaldol täitus tänavu 34-eluaasta.

Nende numbrite põhjal pandi kokku ka maailma kõige kallim algkoosseis.

Ründeliini moodustavad sellisel juhul maailma kolm kõige väärtuslikumat jalgpallurit ehk Mbappe, Salah ja Sterling.

Poolkaitsjatest pääseksid koosseisu Bernardo Silva (Manchester City, Portugal 137 miljonit eurot), Philippe Coutinho (FC Barcelona, Brasiilia, 129 miljonit eurot) ja Paul Pogba (Manchester United, Prantsusmaa 125 miljonit eurot).

Kaitsjatest on nelja seas koguni kolm Liverpooli meest. Kaitseliini moodustaksid Trent Alexander-Arnold (Liverpool, Inglismaa, 130 miljonit eurot), Virgil van Dijk (Liverpool, Holland, 112 miljonit eurot), Aymeric Laporte (Manchester City, Prantsusmaa, 106 miljonit eurot) ja Andy Robertson (Liverpool, Šotimaa, 88 miljonit eurot).

Väravasuul seisaks Liverpooli puurilukk Alisson Becker (Liverpool, Brasiilia, 108 miljonit eurot). Sellise koosseisu koguväärtuseks oleks seega 1,6 miljardit eurot.

Ehk maailma kõige väärtuslikumate mängijate koosseisus oleks koguni viis mängijat tänavu Meistrite liiga võitjaks kroonitud Liverpooli ridadest.

Tasub lisada, et Liverpooli ründajad Sadio Mane ja Roberto Firmino on üldises pingereas vastavalt kuues ja kaheksas, kuid see tähendab, et nad on ka ründajate arvestuses kuues ja kaheksas. Mane väärtuseks on 157 miljonit eurot ja Firmino väärtuseks 144 miljonit eurot.