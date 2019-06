Luis Suarez meenutas hammustamise skandaali: arvasin, et mu karjäär on läbi

Mäletatavasti sattus Suarez skandaali, sest hammustas MM-i alagrupimängus Itaalia vastu vastaste kaitsjat Chiellinit. Uruguailasele määrati neljakuune võistluskeeld. Kusjuures tegu oli juba kolmanda hammustamisjuhtumiga Suareze karjääris, kuna mees on sarnase teoga sattunud tähelepanu keskpunkti nii Amsterdami Ajaxi kui Liverpooli päevil.

Suarez tunnistas, et valetas pärast juhtunut algselt ka oma naisele. "Mu naine küsis, mis juhtus ja ma ütlesin, et põrkasime omavahel kokku. Ma ei suutnud reaalsust aktsepteerida. Elasin täielikus eituses, mis oli suur viga."

"Pöördusin psühholoogide poole ja see aitas mul mõista enda vigu ning edasi areneda. Ma kannatasin kogu selle aja jooksul väga palju, täpselt nagu ka mu naine, lapsed ja tiimikaaslased," lisas Suarez. "Mind koheldi ebainimlikult. Ma liitusin Barcelonaga ja mind isegi ei esitletud meediale. Kartsin, et mu karjäär on läbi."