Luis Suarez: Barcelona tahtis minu lahkumist, sest mul olid Messiga liiga head suhted

Kogu üleminekusaaga sai alguse sellest, kui augustis peatreeneriks saanud Ronald Koeman teatas Suarezile, et mees tema plaanidesse ei kuulu. Kogenud uruguaylasest ründaja maandus lõpuks kohaliku rivaali Madridi Atletico ridades.

Barcelona käitumise Suareze osas mõistis hiljem avalikult hukka argentiinlane Messi, kes mäletatavasti soovis suvel ise meeskonnast lahkuda. See jäi lõpuks aga katki, sest Messi ei jõudnud Barcelonaga üleminekutasu osas kokkuleppele ning ründaja ei soovinud pikaaegse koduklubi vastu kohtusse minna.

Suarez tunnistas nüüd ESPN-ile antud intervjuus, et nad rääkisid Messiga tihti argentiinlase soovist vahetada klubi. "Austusest Lioneli vastu ma ei hakka avaldama, millest tol perioodil täpsemalt rääkisime, kuid ta elas läbi väga keerulise olukorra," sõnas Suarez. "Ta tahtis klubist lahkuda, kuid nemad ei tahtnud tal minna lasta. Proovisin talle toeks olla ja tema eest hoolitseda."

Uruguaylase hinnangul mängisid tema ja Messi head suhted rolli selles, miks klubi otsustas lõpuks Suareze lepingu enneaegselt lõpetada. "Usun, et nad tahtsid mind Messi lähedalt ära saada. Võib-olla häiris neid, et mul on temaga hea suhe. Võib-olla nad ei tahtnud, et Lionel minuga liiga palju koos aega veedaks."

Suarez lisas aga, et Messi soov lahkuda polnud kuidagi seotud Suareze enda olukorraga. "Barcelona oleks pidanud austama tema soovi."

Madridi Atletico ründaja hinnangul võib juhtuda, et Messi jätkab ka pärast käimasolevat hooaega veel Barcelonas. "Kui ta tunneb end mugavalt, õnnelikuna ja klubi saab uue juhatuse, siis ta soovib sinna jääda," rääkis Suarez.