Löw lõpetas kolme Saksamaa tähtjalgpalluri koondisekarjääri

Müncheni Bayerni trio triumfeeris rahvuskoondisega 2014. aasta MMil Brasiilias, kuid mullusel finaalturniiril põruti täielikult ja langeti konkurentsist juba alagrupimängude järel. Kuna nii Boateng, Hummels kui Müller on tänavusel hooajal olnud viletsas mänguvormis, tegigi Löw julge otsuse ning jätab nad edaspidi koondisest välja.

"Tänan Matsi, Jerome`i ja Thomast nende väga edukate aastate eest, mida me koos jagasime," teatas Löw Saksamaa jalgpalliliidu pressiteate vahendusel. "Kuid nüüd on aeg vaadata tulevikku, tahame anda koondisele uue näo."

"Ma olen kindel, et see on õige samm. Noored mängijad peavad saama võimaluse ning nüüd on nende kord vastutus võtta. 2019 on meie koondise jaoks uus algus," selgitas Löw.

Peatreener lisas, et ta reisis isiklikult Münchenisse, et kolmele vanameistrile oma otsus näost-näkku teatavaks teha.

29-aastane Müller esindas koondist 100 korda (ja lõi 38 väravat), 30-aastased Boateng ja Hummels vastavalt 74 ja 70 korda.