Loris Kariuse mured jätkuvad Türgimaal, koduklubi on sakslasele raha võlgu

Eurospordi andmetel on Karius andnud rahvusvahelisele jalgpalliliidule FIFA-le sisse kaebuse, sest Besiktas on talle võlgu viimase nelja kuu palga. Saksamaa väljaande Bild teatel andis Karius klubile aega kümme päeva, et võlg tagasi maksta, kuid Besiktas seda ei teinud.

Kariuse mured jätkuvad ka jalgpalliväljakul. 25-aastane Karius on teinud käimasoleva hooaja jooksul mitmeid eksimusi, mis on kinkinud vastastele värava. Möödunud nädalavahetusel hõiskasid Besiktase omad fännid Kariuse uue prohmaka peale.

"Kariuse areng on seisma jäänud. Tema motivatsioon ja entusiasm mängimise suhtes pole õige," sõnas Besiktase peatreener Senol Gunes. "Ta on olnud selline algusest saadik. Ei ole tunda, et ta oleks osa meeskonnast."