Lionel Messiga äravahetamiseni sarnane iraanlane kasutas väidetavalt enda välimust naiste petmiseks

Parastesh poseerib tihtilugu FC Barcelona särgis ning on kasvatanud endale samasuguse habeme nagu on Messil.

Kui uskuda Hispaania spordilehte Marcat, siis on Parastesh igal võimalusel oma välimust ära kasutamas. Hispaanlaste teatel on ta niimoodi ära petnud 23 naist, kes on enda arvates heitnud voodisse Lionel Messiga, kuid on tegelikult teinud seda hoopis iraanlasest „Messiga“.

Marca teatel on asja uurimas juba ka Iraani võimuorganid. Mees ise on kõik süüdistused ümber lükanud. „Ärge uskuda neid süüdistusi. Need ei ole tõesed. Teen kõik võimaliku, et oma nimi taas puhtaks pesta,“ teatas 26-aastane iraanlane. „See uudis on levimas terves moslemimaailmas ja see on tõeline katastroof. Mind on hakatud juba taga kiusama. Minu perekonda on asutud kiusama.“

Messit jäljendaval Parasteshil on praeguseks Instagramis 700 000 jälgijat. Kogu saaga sai alguse kaks aastat tagasi, kui Parasteshi isa palus pojal poseerida FC Barcelona särgis, et näha, kui sarnane poeg ikkagi Messiga on.