Lionel Messi puistas südant: olen Barcelonas õnnetu, aga luban endast kõik anda

Messi soovis oma kauaaegsest koduklubist lahkuda, aga Barcelona nõudis kosilastelt 700 miljoni euro suurust üleminekutasu. Messi ei soovinud Barcelona vastu kohtusse minna. Uus võimalus Kataloonia suurklubist lahkumiseks avaneb tal 2021. aasta suvel, siis juba vabaagendina.

"Ükskõik kui palju ma Barcelonast lahkuda tahtsin, minu suhtumine ei muutu. Annan endast parima. Tahan alati võita, olen võiduhimuline. Tahan klubile, riietusruumile ja iseendale parimat. Vahet pole, kas lahkun või jään siia, minu armastus Barcelona vastu jääb alati kestma." rääkis 33-aastane Messi.

"Mulle tegid väga haiget asjad, mis minu kohta räägiti. Osad arvavad, et olen valmis omakasu nimel Barcelona vastu kohtusse minema. Ma ei teeks kunagi midagi sellist. Kordan, tahtsin lahkuda ja see oli minu õigus. Aga asi polnud nii, et lahkun ja kõik. Minu eesmärk oli oma karjääri viimastel aastatel ennast jalgpallurina õnnelikuna tunda. Barcelonas pole ma viimasel ajal õnne leidnud," lisas ta.

Argentiinlane kommenteeris ka oma vastasseisu Barcelona presidendi Josep Bartomeuga.

"Ütlesin muuhulgas ka talle otse, et tahan ära minna. Arvasin, et Barcelona vajab uusi noori mängijaid ja et minul on õige aeg kõrvale astuda. Bartomeu ütles, et hooaja lõpus on mul see õigus. Tuli välja, et ta ei pidanud oma sõna."

Messi loodab, et uue peatreeneri Ronald Koemani käe all suudab Barcelona taas Meistrite liiga tiitlijahis osaleda, aga garantiisid ta anda ei saa. Tänavu langeti konkurentsist veerandfinaalis, kus Müncheni Bayernile jäädi alla 2:8.

"Olen öelnud, et meile pole klubi poolt antud piisavalt toetust, et Meistrite liigat võita. Ma ei tea, mis nüüd juhtuma hakkab. Tuleb uus treener ja uued ideed. See on hea, aga vaatame, kuidas võistkond sellele reageerib ja kas suudame tipptasemel konkurentsis olla," sõnas Messi.