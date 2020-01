Lionel Messi: Cristiano Ronaldo vastu mängimine tegi kohtumised alati erilisemaks

Messi ja Ronaldo on olnud enam kui 10 aastat jalgpallimaailma absoluutses tipus. Viimasest 12 Ballon d'Orist on need mehed omavahel jaganud 11.

"See oli duell, mida jäädakse mäletama veel aastateks," rääkis Messi. "Ei ole lihtne nii pikalt kõrgeimal tasemel mängida. Seda eriti just Barcelonas ja Madridi Realis."

"Kui Cristiano veel Madridi Realis mängis, olid El Clasico'd alati erilised," jätkas argentiinlane. "Meie omavaheline sportlik rivaalitsemine oli väga mõnus. Usun, et seda nautisid ka mõlema klubi toetajad."