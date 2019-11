Lineker: maailma parima jalgpalluri tiitel on naeruväärselt ülehinnatud

"Aasta parima mängija valimine on muutunud naeruväärselt tähtsaks. See on lihtsalt rumal, sest ei tohi unustada, et jalgpall on ikkagi meeskonnamäng," sõnas Lineker.

"Samas ma mõistan, miks inimestele individuaalsed tiitlid nii korda lähevad," lisas Lineker.

Inglase selge favoriit on tänavu Messi: "Tema statistilised numbrid on olnud uskumatud. Seega peaks tema võitma, kuid tegelikult ei tuleks seda auhinda üldse nii tähtsaks pidada."

32-aastase Messi peamiseks konkurendiks peetakse tänavu Liverpooliga Meistrite liiga võitnud hollandlasest keskkaitsjat Virgil van Dijki. Liverpooli täht on tänavu võitnud juba UEFA parima mängija tiitli, FIFA aasta parimaks valiti septembrikuus Messi.