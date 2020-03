Ligi aasta koomas olnud noore jalgpalluri tervis on paranemas: headel päevadel suudab ta meiega kommunikeerida

Nouri kukkus kokku 2017. aasta juulis toimunud sõpruskohtumises Bremeni Werderi vastu. Terviserikke põhjuseks olid südame rütmihäired. Kunstlikult kooma viidud hollandlane ärkas koomast üles järgmise aasta suvel, ent jäi haiglaravile. Nüüd avaldas tulevikutäheks peetud hollandlase vend Abderrahim Nouri, et hiljuti pääses mees kodusele ravile.

"Appie'l (Nouri hüüdnimi - toim) läheb hästi," rääkis Abderrahim. "Ta pole pikalt kodus olnud, aga me nüüd hoolitseme tema eest. Tema seisund on pärast haiglast koju naasmist palju paranenud."

"Abdelhak saab aru, kes ta on, sest ta on tagasi tuttavas keskkonnas koos oma perega. Ta pole enam koomas. Appie magab, sööb, krooksutab, kuid voodist ta välja siiski ei pääse ," rääkis endise jalgpalluri vend, lisades, et Abdelhak on neist väga sõltuv. "Headel päevadel suudab ta meiega kommunikeerida, näiteks anda endast märku kulmude või naeratuse abil."

"Suhtleme temaga nagu terve inimesega. Me kaasame teda vestlustesse ja vaatame koos elutoas jalgpalli. Abdelhaki emotsioonidest on näha, et see meeldib talle."

"Ma jätkuvalt usun imesse," rääkis noore hollandlase isa Mohammed Nouri. "Kõik see on meie jaoks väga raske, aga anname endast parima. Loodame, et tal hakkab parem."